Шевелев Платон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Платон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Шевелев Григорий

Мать: Шевелев Гликерия

Рождение ребёнка
1778

Сын: Шевелев Дмитрий

Мать ребёнка: Шевелев Васса

Рождение ребёнка
1798

Сын: Шевелев Матвей

Мать ребёнка: Шевелев Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Шевелев Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелев Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1826
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