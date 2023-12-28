Шевелев Платон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Шевелев Григорий
Мать: Шевелев Гликерия
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шевелев Дмитрий
Мать ребёнка: Шевелев Васса
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шевелев Матвей
Мать ребёнка: Шевелев Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Шевелев Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелев Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1826