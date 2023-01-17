Ахсянов Харис Ибрагим улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахсянов Харис Ибрагим улы

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Место рождения

Красная Горка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.01.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахсянова Факия Исмагил кызы

Красная Горка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахсянова Факия Исмагил кызы

Красная Горка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахсянова Факия Исмагил кызы

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