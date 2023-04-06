Чупина Наталья Никитина
Место рождения
Дата рождения05.08.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1861 ст.
Отец: Чупин Никита Силаев
Мать: Чупина Параскева Иванова
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 579 на ФС (лист 328 оборот и 329 в книге). д. Осколково Никита Силин Чупин и жена Параскева Иванова родилась дочь Наталья 05.08.1812г. Воспреемники - д. Осколковой Пр... Показать все
Смерть
Неизвестно