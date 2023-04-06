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Чупина Наталья Никитина

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.08.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1861 ст.

Отец: Чупин Никита Силаев

Мать: Чупина Параскева Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
170-9-749 (ГАТО, г. Томск). Лист 579 на ФС (лист 328 оборот и 329 в книге). д. Осколково Никита Силин Чупин и жена Параскева Иванова родилась дочь Наталья 05.08.1812г. Воспреемники - д. Осколковой Пр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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