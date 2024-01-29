Ошкина (Панина) Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1914
Дата смерти17.08.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1914
Отец: Панин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1937
Дочь: Засенцева Ангелина Ивановна
Отец ребёнка: Ошкин Иван Александрович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.1994