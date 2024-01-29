Ошкина (Панина) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошкина (Панина) Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1914

Дата смерти

17.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1914

Отец: Панин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1937

Дочь: Засенцева Ангелина Ивановна

Отец ребёнка: Ошкин Иван Александрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошкин Иван Александрович

Смерть
17.08.1994
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