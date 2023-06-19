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Виногорова Елена Егоровна
Виногорова Елена Егоровна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1885
Пол
Женский
Отец
Виногоров Егор Осипович
1856 г.р.
Мать
Виногорова (Хлыбова) Матрона Григорьевна
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Виногоров Егор Осипович
Мать:
Виногорова Матрона Григорьевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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