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Виногорова Елена Егоровна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Виногоров Егор Осипович

Мать: Виногорова Матрона Григорьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл