Бобрышев Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1930
Дочь: Дубова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмырева Вера Федоровна
Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрышев Иван
Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна
Новохмелёвка, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмырева Вера Федоровна
Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрышев Александр Федорович
Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суркова Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна
Кытмановская-Тяхта, Верх-Чумышская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобрышев Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно