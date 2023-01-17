Бобрышев Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрышев Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1930

Дочь: Дубова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмырева Вера Федоровна

Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрышев Иван

Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна

Новохмелёвка, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмырева Вера Федоровна

Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрышев Александр Федорович

Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суркова Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрышев Иван Федорович

Мать ребёнка: Бобрышева София Анисимовна

Кытмановская-Тяхта, Верх-Чумышская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобрышев Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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