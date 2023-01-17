Шмырева (Бобрышева) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмырева (Бобрышева) Вера Федоровна

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Место рождения

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобрышев Федор

Мать: Бобрышева София Анисимовна

Тяхта, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобрышев Иван

Кытмановская-Тяхта, Верх-Чумышская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмырева Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Шмырев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмырев Иван

Новохмелёвка, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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