Шмырева (Бобрышева) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобрышев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобрышев Иван
Кытмановская-Тяхта, Верх-Чумышская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмырева Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Шмырев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмырев Иван
Новохмелёвка, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно