Благинина Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина Екатерина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Благинин Максим Евдокимов

Отец ребёнка: Благинин Евдоким Иванов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Благинин Игнатий Евдокимов

Отец ребёнка: Благинин Евдоким Иванов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Благинин Илья Евдокимов

Отец ребёнка: Благинин Евдоким Иванов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благинин Евдоким Иванов

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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