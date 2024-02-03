Благинина Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Благинин Максим Евдокимов
Отец ребёнка: Благинин Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Благинин Игнатий Евдокимов
Отец ребёнка: Благинин Евдоким Иванов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Благинин Евдоким Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно