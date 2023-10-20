Борисов Потапий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Борисов Семён
Мать: Елизавета Викторовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Матрёна Потаповна
Мать ребёнка: Борисова Лариса Евфимовна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Борисова Лариса Евфимовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Борисов Лаврений Потапович
Мать ребёнка: Борисова Лариса Евфимовна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Борисова Лариса Евфимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сивинь, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1917