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Борисов Потапий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Борисов Семён

Мать: Елизавета Викторовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Матрёна Потаповна

Мать ребёнка: Борисова Лариса Евфимовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Борисов Павел Потапович

Мать ребёнка: Борисова Лариса Евфимовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Борисов Лаврений Потапович

Мать ребёнка: Борисова Лариса Евфимовна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Борисов Пётр Потапович

Мать ребёнка: Борисова Лариса Евфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Лариса Евфимовна

Место жительства
Неизвестно
Сивинь, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
После 1917
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