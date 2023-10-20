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Борисов Павел Потапович
Борисов Павел Потапович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1893
Дата смерти
1894
Пол
Мужской
Отец
Борисов Потапий Семёнович
1862 г.р.
Мать
Борисова Лариса Евфимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Борисов Потапий Семёнович
Мать:
Борисова Лариса Евфимовна
Смерть
1894
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