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Борисов Павел Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Борисов Потапий Семёнович

Мать: Борисова Лариса Евфимовна

Смерть
1894
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