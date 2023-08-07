Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Степан Никифорович
Мать: Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
17.01.1775
Жена: Настасья Степановна
Рождение ребёнка
09.09.1781
Сын: Иосиф Петрович
Мать ребёнка: Настасья Степановна
Рождение ребёнка
01.06.1783
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Настасья Степановна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно