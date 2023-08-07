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Настасья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Степан Гаврилович

Мать: Евдокия Федоровна

Бракосочетание
17.01.1775

Муж: Петр Степанович

Рождение ребёнка
09.09.1781

Сын: Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Петр Степанович

Рождение ребёнка
01.06.1783

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Петр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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