Настасья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Степан Гаврилович
Мать: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
17.01.1775
Муж: Петр Степанович
Рождение ребёнка
09.09.1781
Сын: Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Петр Степанович
Рождение ребёнка
01.06.1783
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Петр Степанович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно