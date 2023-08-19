Чолпан Василий Аверкиевич
Место рождения
Дата рождения29.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892
Военная служба
29.04.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 692-й пехотный Припятский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия р. ... Показать все
Смерть
Неизвестно