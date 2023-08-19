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Чолпан Василий Аверкиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

29.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892

Отец: Чолпан Аверкий Анастасович

Мать: Чолпан Анастасия Левтерова

Военная служба
29.04.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 692-й пехотный Припятский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия р. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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