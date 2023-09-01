Миронова (Максимяк) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Максимяк) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Максимяк Николай Васильевич

Мать: Максимяк Римма Владимировна

Рождение ребёнка
07.06.1985

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Миронов Андрей Вениаминович

Рождение ребёнка
1986

Сын: Миронов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Миронов Андрей Вениаминович

Рождение ребёнка
2002

Сын: Разбегин Глеб Викторович

Отец ребёнка: Разбегин Виктор Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Закончила географический факультет МГУ, мнс, картограф
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