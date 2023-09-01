Миронова (Максимяк) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Рождение ребёнка
07.06.1985
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Миронов Андрей Вениаминович
Рождение ребёнка
1986
Сын: Миронов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Миронов Андрей Вениаминович
Рождение ребёнка
2002
Отец ребёнка: Разбегин Виктор Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Закончила географический факультет МГУ, мнс, картограф