Миронов Андрей Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Андрей Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1985

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Миронова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Миронов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Миронова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Закончил химфак МГУ, научный сотрудник химфака МГУ
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