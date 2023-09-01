Миронов Андрей Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1985
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Миронова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1986
Сын: Миронов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Миронова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Закончил химфак МГУ, научный сотрудник химфака МГУ