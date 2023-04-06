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Мараховский Петр Минич

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Место рождения

Керчь, Керчь, Республика Крым

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

06.05.1894

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Мараховский Василий Петрович

Мать ребёнка: Мараховская Феодосия Евстафьевна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Мараховский Моисей Петрович

Мать ребёнка: Мараховская Феодосия Евстафьевна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.08.1868

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Мараховская Феодосия Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мараховская Феодосия Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Смерть
06.05.1894
Причина смерти: старость
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