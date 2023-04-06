Мараховский Петр Минич
Место рождения
Дата рожденияДо 1830
Дата смерти06.05.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Мараховский Василий Петрович
Мать ребёнка: Мараховская Феодосия Евстафьевна
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Мараховский Моисей Петрович
Мать ребёнка: Мараховская Феодосия Евстафьевна
Рождение ребёнка
02.08.1868
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Мараховская Феодосия Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.05.1894
Причина смерти: старость