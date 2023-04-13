Мараховская Феодосия Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Мараховский Василий Петрович
Отец ребёнка: Мараховский Петр Минич
Рождение ребёнка
До 1850
Сын: Мараховский Моисей Петрович
Отец ребёнка: Мараховский Петр Минич
Рождение ребёнка
02.08.1868
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Мараховский Петр Минич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно