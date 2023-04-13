Мараховская Феодосия Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мараховская Феодосия Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Мараховский Василий Петрович

Отец ребёнка: Мараховский Петр Минич

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Мараховский Моисей Петрович

Отец ребёнка: Мараховский Петр Минич

Керчь, Керчь, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.08.1868

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Мараховский Петр Минич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мараховский Петр Минич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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