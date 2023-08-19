Кабанов Василий Ильич
Место рождения
Дата рождения01.01.1899 ст.
Дата смерти08.08.1901 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
01.01.1899 ст.
дата крещения - 01.01.1899 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Сергей Владимирович Суворов Источник: Метрич... Показать все
Смерть
08.08.1901 ст.
дата погребения - 10.08.1901 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от кашля Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1901 год Фонд № ... Показать все