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Кабанов Василий Ильич

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1899 ст.

Дата смерти

08.08.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1899 ст.

Отец: Кабанов Илья Семенович / Симеонович

Мать: Кабанова Марья Степановна / Стефановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1899 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – села Рождествина крестьянский сын Сергей Владимирович Суворов Источник: Метрич... Показать все
Смерть
08.08.1901 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 10.08.1901 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от кашля Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1901 год Фонд № ... Показать все
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