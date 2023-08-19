Кабанова Ирина Ильинична
Место рождения
Дата рождения06.05.1896 ст.
Дата смерти20.08.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
06.05.1896 ст.
дата крещения - 07.05.1896 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянские дети Василий Андреев и Евдокия Диомидова ... Показать все
Смерть
20.08.1897 ст.
дата погребения - 22.08.1897 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от кашля Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1897 год Фонд № ... Показать все