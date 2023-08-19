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Кабанова Ирина Ильинична

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.05.1896 ст.

Дата смерти

20.08.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
06.05.1896 ст.

Отец: Кабанов Илья Семенович / Симеонович

Мать: Кабанова Марья Степановна / Стефановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 07.05.1896 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников – того же ведомства и села крестьянские дети Василий Андреев и Евдокия Диомидова ... Показать все
Смерть
20.08.1897 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 22.08.1897 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния причина - от кашля Источник: Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1897 год Фонд № ... Показать все