Панжинская (Болдырева) Евфросиния Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1869 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1873
Сын: Панжинский Авраамий Александрович
Отец ребёнка: Панжинский Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Панжинский Пётр Александрович
Отец ребёнка: Панжинский Александр Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно