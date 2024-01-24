Панжинская (Болдырева) Евфросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панжинская (Болдырева) Евфросиния Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1869 ст.

Муж: Панжинский Александр Лаврентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.08.1873

Сын: Панжинский Авраамий Александрович

Отец ребёнка: Панжинский Александр Лаврентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Панжинский Пётр Александрович

Отец ребёнка: Панжинский Александр Лаврентьевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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