Олийник Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олийник Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Олийник Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олейник Серафима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олейник Серафима

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1976
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