Олийник Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Олийник Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олейник Серафима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олейник Серафима
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1976