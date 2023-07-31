Олийник Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1893
Дочь: Брюховецкая Ульяна Филлиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Олийник Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1903
Дочь: Волостных Наталья Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Михайловка
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно