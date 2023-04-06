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Везигин Павел Кондратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Везигин Кондратий Иванов

Мать: Везигина Дарья Афанасьева

Рождение ребёнка
24.07.1815

Сын: Везигин Степан Павлович

Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева

Рождение ребёнка
18.05.1817

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева

Рождение ребёнка
1818

Сын: Везигин Петр Павлович

Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Марфа Павловна

Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Анисья Павловна

Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Везигина Евгения Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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