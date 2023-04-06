Везигин Павел Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
24.07.1815
Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
18.05.1817
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Марфа Павловна
Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Анисья Павловна
Мать ребёнка: Везигина Евгения Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Новопокровка, Быстроистокский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно