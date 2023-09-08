Голутва Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голутва Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1901

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1901

Отец: Голутва Дмитрий

Мать: Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
27.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щебетов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
21.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щебетов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щебетов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щебетов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щебетов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щебетов Иван Григорьевич

Смерть
1989
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