Голутва Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1901
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1901
Отец: Голутва Дмитрий
Мать: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
27.12.1937
Рождение ребёнка
21.03.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1989