Медведко Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Медведко Терентий
Отец ребёнка: Медведко (медведько) Иосиф Михайлович
д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чуйко Аграфена Иосифовна
Отец ребёнка: Медведко (медведько) Иосиф Михайлович
д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведко (медведько) Иосиф Михайлович