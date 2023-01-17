Медведко (Медведько) Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти21.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Влазовичи Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1918
Сын: Медведко Терентий
Мать ребёнка: Медведко Пелагея Ивановна
д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Чуйко Аграфена Иосифовна
Мать ребёнка: Медведко Пелагея Ивановна
д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведко Пелагея Ивановна
Смерть
21.09.1937
Причина смерти: Естественная смерть/старость | д. Павловка Зырянского р-на Томской области