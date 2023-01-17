Медведко (Медведько) Иосиф Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведко (Медведько) Иосиф Михайлович

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Место рождения

Влазовичи, Суражский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

21.09.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Влазовичи, Суражский муниципальный район, Брянская область
д. Влазовичи Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1918

Сын: Медведко Терентий

Мать ребёнка: Медведко Пелагея Ивановна

д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Чуйко Аграфена Иосифовна

Мать ребёнка: Медведко Пелагея Ивановна

д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведко Пелагея Ивановна

Смерть
21.09.1937
Причина смерти: Естественная смерть/старость | д. Павловка Зырянского р-на Томской области
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