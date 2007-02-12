Елисеева (Елисеева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлисеева (Елисеева) Анна Александровна

Елисеева (Елисеева) Анна Александровна

avatar

Место рождения

Ленинград, РСФСР СССР

Дата рождения

11.01.1926

Дата смерти

12.02.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
фотограф, лаборант
Бракосочетание
04.01.1956

Муж: Елисеев Евгений Борисович

Рождение ребёнка
12.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елисеев Евгений Борисович

Смерть
12.02.2007
Похороны
16.02.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.