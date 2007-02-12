Елисеева (Елисеева) Анна Александровна
Место рожденияЛенинград, РСФСР СССР
Дата рождения11.01.1926
Дата смерти12.02.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
фотограф, лаборант
Бракосочетание
04.01.1956
Рождение ребёнка
12.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елисеев Евгений Борисович
Смерть
12.02.2007
Похороны
16.02.2007