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Елисеев Евгений Борисович

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Место рождения

Ленинград, РСФСР СССР

Дата рождения

27.11.1925

Дата смерти

28.04.1972

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925

Отец: Елисеев Борис Сергеевич

Мать: Лецкая Александра Васильевна

Ленинград, РСФСР СССР
Бракосочетание
04.01.1956

Жена: Елисеева Анна Александровна

Рождение ребёнка
12.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елисеева Анна Александровна

Ленинград, РСФСР СССР
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор
Смерть
28.04.1972
Ленинград, РСФСР СССР
Похороны
30.04.1972
Северное кладбище , , , Ленинград, РСФСР СССР
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