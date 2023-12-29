Елисеев Евгений Борисович
Место рожденияЛенинград, РСФСР СССР
Дата рождения27.11.1925
Дата смерти28.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1925
Ленинград, РСФСР СССР
Бракосочетание
04.01.1956
Рождение ребёнка
12.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елисеева Анна Александровна
Ленинград, РСФСР СССР
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор
Смерть
28.04.1972
Ленинград, РСФСР СССР
Похороны
30.04.1972
Северное кладбище , , , Ленинград, РСФСР СССР