Краснов Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Сергей Викторович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

06.09.1962

Дата смерти

03.11.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1962

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 01.11.1980 по 01.11.1982
Рядовой автомобильных войск
Бракосочетание
Около 1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Преображенское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Преображенское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Преображенское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
03.11.1999
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
04.11.1999
Преображенское, Красногвардейский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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