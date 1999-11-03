Краснов Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения06.09.1962
Дата смерти03.11.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1962
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Военная служба
С 01.11.1980 по 01.11.1982
Рядовой автомобильных войск
Бракосочетание
Около 1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
03.11.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
04.11.1999