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Стовбун Василий Павлович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1853

Дата смерти

28.02.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Стовбун Павел Иванович

Мать: Стовбун Прасковья Максимовна

Бракосочетание
19.01.1873

Жена: Стовбун Феодосия Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.03.1877

Сын: Стовбун Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Стовбун Феодосия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Стовбун Иван Васильевич

Мать ребёнка: Стовбун Феодосия Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1921
Причина смерти: старость
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