Стовбун Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти28.02.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Бракосочетание
19.01.1873
Рождение ребёнка
25.03.1877
Сын: Стовбун Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Стовбун Феодосия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Стовбун Феодосия Игнатьевна
Работа или профессия
Неизвестно
военный рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.02.1921
Причина смерти: старость