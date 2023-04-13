Стовбун Прасковья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти19.09.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Яровая Матрона Павловна
Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мульченко Мария Павловна
Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1860
Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович
Рождение ребёнка
До 1863
Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1892