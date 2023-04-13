Стовбун Прасковья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стовбун Прасковья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

19.09.1892

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Стовбун Иван Павлович

Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Яровая Матрона Павловна

Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мульченко Мария Павловна

Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Стовбун Василий Павлович

Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Стовбун Никита Павлович

Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1860

Сын: Стовбун Алексей Павлович

Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Стовбун Никита Павлович

Отец ребёнка: Стовбун Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стовбун Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.09.1892