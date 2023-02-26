Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

18.01.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Афанасий Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Исаев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1778

Сын: Демид Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Исаев

Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Харитина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Исаев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.01.1808
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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