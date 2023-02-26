Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти18.01.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Афанасий Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Исаев
Рождение ребёнка
До 1778
Сын: Демид Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Исаев
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Харитина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Исаев
Смерть
18.01.1808