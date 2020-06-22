Образчикова Римма Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образчикова Римма Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1933

Дата смерти

22.06.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1933

Отец: Образчиков Петр

Мать: Фролова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плаксин Геннадий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.2020
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