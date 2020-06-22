Образчикова Римма Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1933
Дата смерти22.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1933
Отец: Образчиков Петр
Мать: Фролова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плаксин Геннадий Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.2020