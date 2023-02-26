Коренная Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренная Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

21.04.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.1875

Муж: Коренной Филипп Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
21.04.1892
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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