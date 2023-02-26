Коренная Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти21.04.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.09.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
21.04.1892
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной