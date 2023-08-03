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(Berenz (Bernz)) Maria

Место рождения

Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)

Дата рождения

Около ?.04.1906

Дата смерти

05.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1906

Отец: Беренц Готфрид Фридрихович

Мать: Адам Августа Адамовна

Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
Смерть
05.03.1907
Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
NOV 1907 ZHI fond 67/8/39, Seite 209, Nr. 498
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