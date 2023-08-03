(Berenz (Bernz)) Maria
Место рожденияPokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
Дата рожденияОколо ?.04.1906
Дата смерти05.03.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1906
Отец: Беренц Готфрид Фридрихович
Мать: Адам Августа Адамовна
Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
Смерть
05.03.1907
Pokaschew (Pokoszczow/Pokoscheve), Yemilchyne, Zhytomyr, Russian Empire (Ukraine)
NOV 1907 ZHI fond 67/8/39, Seite 209, Nr. 498