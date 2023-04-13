Буцикин Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Буцикин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1810
Дочь: Кидалова Акилина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Буцикин Гавриил Семенович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
14.10.?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно