Буцикин Семен Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцикин Семен Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Буцикин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1810

Дочь: Кидалова Акилина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Буцикин Гавриил Семенович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
14.10.?

Жена: Буцикина Пелагея Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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