Кукаева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукаева Евдокия Ивановна

Кукаева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукаев Василий Прохорович

Рождение ребёнка
21.03.1910

Дочь: (Кукаева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.12.1911

Сын: Кукаев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кукаев Василий Прохорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.