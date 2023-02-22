(Ларионова) Праскева Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ларионова) Праскева Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Ларионов Матвей

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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