Григорьева Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939

Отец: не указан

Мать: Ефимова Калиса Моисеевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Григорьев Геннадий Вячеславович

Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Григорьев Владимир Вячеславович

Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.01.1968

Дочь: Григорьева Вероника Вячеславовна

Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Валентина Вячеславовна

Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Валерий Вячеславович

Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Вячеслав Дмитриевич

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