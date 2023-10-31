Григорьева Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1939
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939
Мать: Ефимова Калиса Моисеевна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Григорьев Геннадий Вячеславович
Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Григорьев Владимир Вячеславович
Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.01.1968
Дочь: Григорьева Вероника Вячеславовна
Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Валентина Вячеславовна
Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Валерий Вячеславович
Отец ребёнка: Григорьев Вячеслав Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно