(Дудкина) Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Антонина Митрофановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область