(Дудкина) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудкина) Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудкин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Антонина Митрофановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область