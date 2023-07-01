Лузанова (Ганина) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лузанов Владимир Алексанрович
Бракосочетание
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва