Лузанова (Ганина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузанова (Ганина) Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лузанов Владимир Алексанрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузанов Владимир Алексанрович

Москва, город федерального значения Москва