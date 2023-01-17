Музюкина Федосья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1911
Отец ребёнка: Музюкин Иван Андреанович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Музюкин Иван Андреанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Музюкин Иван Андреанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно