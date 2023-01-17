Музюкина Федосья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музюкина Федосья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1911

Сын: Музюкин Данил Иванович

Отец ребёнка: Музюкин Иван Андреанович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Музюкин Павел Иванович

Отец ребёнка: Музюкин Иван Андреанович

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Музюкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Музюкин Иван Андреанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музюкин Иван Андреанович

Смерть
Неизвестно
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