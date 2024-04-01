Бабин Иоанн Казак Ст. Пп Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1887
Сын: Бабин Стефан Иоаннов
Мать ребёнка: Бабина (Хаврова) Евгения Антонова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область