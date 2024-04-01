Бабин Иоанн Казак Ст. Пп Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабин Иоанн Казак Ст. Пп Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина (Хаврова) Евгения Антонова

Рождение ребёнка
11.08.1887

Сын: Бабин Стефан Иоаннов

Мать ребёнка: Бабина (Хаврова) Евгения Антонова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

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