Гончарова (Задорина) Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Задорина) Любовь Андреевна

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Место рождения

Варламово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.03.1939

Дата смерти

06.09.2021

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939

Отец: Задорин Андрей Михайлович

Мать: Задорина Прасковья Тимофеевна

Варламово, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.07.1969

Сын: Гончаров Константин Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

гор. Миасс
Рождение ребёнка
10.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

гор. Миасс
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

гор. Миасс
Смерть
06.09.2021
гор. Миасс
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