Гончарова (Задорина) Любовь Андреевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1939
Дата смерти06.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1939
Рождение ребёнка
?.07.1969
Сын: Гончаров Константин Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
гор. Миасс
Рождение ребёнка
10.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
гор. Миасс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
гор. Миасс
Смерть
06.09.2021
гор. Миасс