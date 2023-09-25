Рочев Геннадий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936
Отец: Рочев Митрофан Захарович
Мать: Рочева Ксения Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1962
Дочь: Чупрова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Рочева Федотова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
31.03.1970
Дочь: Гайсина Вера Геннадьевна
Мать ребёнка: Рочева Федотова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
23.10.1972
Мать ребёнка: Рочева Федотова Галина Федоровна