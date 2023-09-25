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Рочев Геннадий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1936

Отец: Рочев Митрофан Захарович

Мать: Рочева Ксения Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рочева Федотова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
25.11.1962

Дочь: Чупрова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Рочева Федотова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
31.03.1970

Дочь: Гайсина Вера Геннадьевна

Мать ребёнка: Рочева Федотова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
23.10.1972

Сын: Рочев Юрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Рочева Федотова Галина Федоровна

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