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Рочева Федотова Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1941

Дата смерти

11.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рочев Геннадий Митрофанович

Рождение ребёнка
25.11.1962

Дочь: Чупрова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Рочев Геннадий Митрофанович

Рождение ребёнка
31.03.1970

Дочь: Гайсина Вера Геннадьевна

Отец ребёнка: Рочев Геннадий Митрофанович

Рождение ребёнка
23.10.1972

Сын: Рочев Юрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Рочев Геннадий Митрофанович

Смерть
11.03.1988

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