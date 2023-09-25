Рочева Федотова Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1941
Дата смерти11.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1962
Дочь: Чупрова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Рочев Геннадий Митрофанович
Рождение ребёнка
31.03.1970
Дочь: Гайсина Вера Геннадьевна
Отец ребёнка: Рочев Геннадий Митрофанович
Рождение ребёнка
23.10.1972
Отец ребёнка: Рочев Геннадий Митрофанович
Смерть
11.03.1988