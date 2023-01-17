Юртаев Яков Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Юртаев Прокофий Антонов
Мать: Елена (Алена) Максимова
Военная служба
1843
из дер. Губашева
поступил в рекруты
Рождение ребёнка
28.01.1860
Сын: Исидор Яковлев
Мать ребёнка: Марья (Яковлева)
Рождение ребёнка
?.02.1866
Сын: Даниил Яковлев
Мать ребёнка: Марья (Яковлева)
Рождение ребёнка
19.03.1874
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Марья (Яковлева)
Рождение ребёнка
01.08.1963
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Марья (Яковлева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья (Яковлева)
Смерть
Неизвестно