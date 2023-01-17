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Юртаев Яков Прокофьевич

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Юртаев Прокофий Антонов

Мать: Елена (Алена) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
1843
из дер. Губашева
поступил в рекруты
Рождение ребёнка
28.01.1860

Сын: Исидор Яковлев

Мать ребёнка: Марья (Яковлева)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.02.1866

Сын: Даниил Яковлев

Мать ребёнка: Марья (Яковлева)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1874

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Марья (Яковлева)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1963

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Марья (Яковлева)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья (Яковлева)

Смерть
Неизвестно
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