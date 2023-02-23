Марья (Яковлева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья (Яковлева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1860

Сын: Исидор Яковлев

Отец ребёнка: Юртаев Яков Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.02.1866

Сын: Даниил Яковлев

Отец ребёнка: Юртаев Яков Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1874

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Юртаев Яков Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1963

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Юртаев Яков Прокофьевич

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Яков Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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