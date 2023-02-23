Марья (Яковлева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1860
Сын: Исидор Яковлев
Отец ребёнка: Юртаев Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
?.02.1866
Сын: Даниил Яковлев
Отец ребёнка: Юртаев Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
19.03.1874
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Юртаев Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
01.08.1963
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Юртаев Яков Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно