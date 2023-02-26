Исаак Васильев
Место рожденияд.Лучкина Нива
Дата рождения1767
Дата смерти05.06.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.10.1793
Жена: Соломонида Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1801
Сын: Прохор Исааков
Мать ребёнка: Соломонида Васильева
д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
27.11.1802
Сын: Яков Исааков
Мать ребёнка: Соломонида Васильева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1806
Дочь: Анна Исаакова
Мать ребёнка: Соломонида Васильева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1808
Сын: Николай Исааков
Мать ребёнка: Соломонида Васильева
д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1834
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.