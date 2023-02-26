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Исаак Васильев

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Место рождения

д.Лучкина Нива

Дата рождения

1767

Дата смерти

05.06.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: ?

Мать: ?

д.Лучкина Нива
Бракосочетание
13.10.1793

Жена: Соломонида Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.07.1801

Сын: Прохор Исааков

Мать ребёнка: Соломонида Васильева

д.Лучкина Нива
Рождение ребёнка
27.11.1802

Сын: Яков Исааков

Мать ребёнка: Соломонида Васильева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1806

Дочь: Анна Исаакова

Мать ребёнка: Соломонида Васильева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1808

Сын: Николай Исааков

Мать ребёнка: Соломонида Васильева

д.Савлуки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.06.1834
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
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