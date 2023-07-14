Маликова Акилина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Маликов Иван Никитич
Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович
Рождение ребёнка
Около 13.09.1814
Дочь: Маликова Анна Никитична
Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Маликова Параскева Никитична
Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович
Рождение ребёнка
07.03.1819
Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович
Рождение ребёнка
01.10.1820
Дочь: Маликова Устиния Никитична
Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович
Рождение ребёнка
08.04.1823
Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Маликова Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно