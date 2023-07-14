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Маликова Акилина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Маликов Иван Никитич

Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович

Рождение ребёнка
Около 13.09.1814

Дочь: Маликова Анна Никитична

Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Маликова Параскева Никитична

Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович

Рождение ребёнка
07.03.1819

Сын: Маликов Филат Никитич

Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1820

Дочь: Маликова Устиния Никитична

Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1823

Сын: Маликов Антип Никитич

Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Маликов Максим Никитич

Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Маликова Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Маликов Степан Никитич

Отец ребёнка: Маликов Никита Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Никита Сидорович

Смерть
Неизвестно